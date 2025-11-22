Τέλος στη διαμάχη Κεφαλογιάννη - Μάτσα: Αποφασίστηκε πλήρης συνεπιμέλεια των παιδιών

Έληξε η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών του Μίνωα Μάτσα και της Όλγας Κεφαλογιάννη.

Ειδικότερα, το Πρωτοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε πρόσφατα την απόφασή του, με την οποία παράλληλα επισφραγίζεται και το διαζύγιο της υπουργού με τον μουσικό παραγωγό και συνθέτη.

Το Πρωτοδικείο αποφάσισε καθεστώς πλήρους συνεπιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους.

Προβλέπεται επίσης ότι τα παιδιά, σε μηνιαία βάση, θα διαμένουν ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συζύγων, προκειμένου τόσο ο Μίνως Μάτσας όσο και η Όλγα Κεφαλογιάννη να μπορούν να συμβάλλουν θετικά και υπεύθυνα στην ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Η απόφαση κατοχυρώνει στην πράξη την ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους κι έτσι λύθηκε οριστικά το πολύκροτο διαζύγιο.