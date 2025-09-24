Όλγα Κεφαλογιάννη για το διαζύγιο με Μίνω Μάτσα: «Ένιωσα προδοσία - Αφήνω πίσω μου οτιδήποτε άσχημο»

«Όταν έχει τελειώσει κάτι, προχωράς και εγώ αυτό κάνω. Αφήνω πίσω μου οτιδήποτε άσχημο, δεν θέλω να με βαραίνει. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που σχεδόν υπάρχουν για να δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις, αυτούς τους ανθρώπους είναι καλύτερο να τους αφήνεις πίσω. Να μην κάθεσαι να ασχολείσαι, γιατί τελικά φθείρεσαι εσύ». Με αυτά τα λόγια η υπουργός Τουρισµού μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και όλα όσα συνέβησαν στον πρόσφατο χωρισμό της με τον Μίνω Μάτσα.

«Σε αυτή τη νέα φάση που έχω διάφορους τίτλους, θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι ότι είμαι μαμά και αυτό είναι κάτι που τελικά με προσδιορίζει σε όλα. Το όνειρό μου ήταν τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπως αυτό που μεγάλωσα εγώ. Με απογοήτευσε προφανώς το ότι δεν έγινε όπως το είχα ονειρευτεί. Με τις αδερφές μου έχουμε μια τέτοια σχέση, είναι η μεγαλύτερη δύναμη μας στη ζωή, βεβαίως πάντα και τη μαμά μας.

«Έχουμε δρόμο ακόμα»

«Δεν ένιωσα απογοήτευση, ένιωσα προδοσία. Αυτό αποφάσισα να βγάλω και να αφήσω πίσω μου. Άφησα πίσω την προδοσία. Έκανα focus στο ότι έχω τα παιδιά, είναι η δύναμή μου, δεν αισθάνομαι ότι διαφέρω από την Ελληνίδα που προσπαθεί να συνδυάσει τη μητρότητα, την οικογένεια, με την καριέρα της. Δεν είμαστε τέλειοι. Πραγματικά δεν μπορώ να είμαι σε όλα η άψογη και είναι εντάξει.

Δεν έχουμε τελειώσει με το διαζύγιο, έχουμε μπροστά μας δικαστική διαμάχη η οποία είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα κανείς δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο και μου κάνει και εντύπωση γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί καλό είναι τα θέματα αυτά να τα λύνει κανείς όσο το δυνατόν με συναινετικό τρόπο. Έχουμε δρόμο ακόμα, δεν το επέλεξα εγώ».