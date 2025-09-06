«Δίδυμη χαρά, διπλή συγκίνηση» – Η τρυφερή ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της

Η Όλγα Κεφαλογιάννη φόρεσε το πιο πλατύ της χαμόγελο και άφησε για λίγο στην άκρη το χαρτοφυλάκιο του Τουρισμού. Αφορμή; Τα γενέθλια των διδύμων της. Στο Instagram ανέβασε μια ανάρτηση που συνδύαζε τρυφερότητα, δύναμη και την ξεκάθαρη δέσμευση μιας μητέρας.



«Δίδυμη χαρά, διπλή συγκίνηση. Η αγάπη μου για εκείνους: Ανεξάντλητη. Κάθε ευχή μου ξεκινά και τελειώνει με την υγεία και την ευτυχία τους. Και μαζί, η δέσμευση: να μεγαλώσουν με όσα έχουν αξία. Αγάπη. Σεβασμό. Αλήθεια. Αυτά που αξίζει να υπερασπίζεσαι. Αυτά για τα οποία αξίζει να αγωνίζεσαι. Χρόνια πολλά!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη γέννησε τα δίδυμα -ένα αγόρι και μία κορούλα- στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, λίγους μήνες μετά τον γάμο της με τον Μίνωα Μάτσα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η υπουργός ανέφερε ότι τα ονόματα των παιδιών - Σαμουήλ και Ελένη- κολουθούν την οικογενειακή παράδοση, το ένα από τη μητέρα της και το άλλο από τον πατέρα του Μίνωα Μάτσα



Η ανάρτηση έκανε τον γύρο των social media, συγκέντρωσε δεκάδες ευχές και σχόλια και θύμισε πως, όσο «σκληρή» κι αν είναι η πολιτική σκηνή, υπάρχουν στιγμές που καμία υπουργική καρέκλα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη μεγαλύτερη αποστολή: τη μητρότητα.