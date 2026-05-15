Σκιάθος: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη απευθείας πτήση από το Μόναχο

Η πρώτη απευθείας πτήση από το Μόναχο προς τη Σκιάθο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, σηματοδοτώντας την υλοποίηση ενός σημαντικού στρατηγικού στόχου του Δήμου Σκιάθου για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Η νέα αεροπορική σύνδεση θα πραγματοποιείται σε σταθερή βάση έως τα τέλη Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με τη Discover Airlines, θυγατρική της Lufthansa Group.

Στόχος η ενίσχυση της γερμανικής αγοράς

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η νέα γραμμή εντάσσεται στη στρατηγική προσέλκυσης επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναμης από τη γερμανική αγορά.

Οι επαφές για την επίτευξη της συμφωνίας ξεκίνησαν στη διάρκεια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης World Travel Market στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο του 2025. Εκεί πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του δημάρχου Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα και του αντιδημάρχου Τουρισμού Αλέξανδρου Ευσταθίου με στελέχη της Discover Airlines, αναφέρει το skiathoslife.

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στην ITB Berlin τον Μάρτιο του 2026, με τη συμμετοχή της Katharina Tschipper, Manager Network & Airport Relations της εταιρείας.

Επένδυση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Παράλληλα, ο Δήμος Σκιάθου σχεδιάζει κοινές δράσεις συνδιαφήμισης με τη Discover Airlines, με στόχο την περαιτέρω προβολή του νησιού στη γερμανική αγορά και την καθιέρωση της νέας αεροπορικής σύνδεσης.

Η απευθείας σύνδεση της Σκιάθου με το Μόναχο, μία από τις ισχυρότερες οικονομικά περιοχές της Ευρώπης, εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι η γερμανική αγορά επιλέγει συχνά διακοπές εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου, στοιχείο που ενισχύει τη στρατηγική επιμήκυνσης της σεζόν και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Ο Δήμος Σκιάθου δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε διεθνείς συνεργασίες και δράσεις εξωστρέφειας, με στόχο την εδραίωση του νησιού ως σύγχρονου και διεθνώς αναγνωρισμένου τουριστικού προορισμού.