Σκιάθος: Συνελήφθη 27χρονος που πετούσε καρέκλες σε περαστικούς

Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου αστυνομικοί στη Σκιάθο, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στο νησί και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ατόμου και την επίθεση σε αστυνομικούς.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αντιποίηση, διέγερση σε ανυπακοή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Επιτέθηκε και σε αστυνομικό

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα gegonota.news, ο 27χρονος αρχικά φέρεται να γρονθοκόπησε έναν πολίτη στο πρόσωπο, προκαλώντας του επικίνδυνη σωματική βλάβη.



Στο σημείο επενέβη αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, γνωστοποιώντας την ιδιότητά του και επιχειρώντας να ελέγξει τον δράστη.



Ωστόσο, ο 27χρονος φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί, δεν έδωσε τα στοιχεία της ταυτότητάς του, απώθησε τον αστυνομικό και τον εξύβρισε, ενώ παράλληλα καλούσε τους παρευρισκόμενους να μην υπακούσουν στις εντολές των Αρχών.

Πετούσε καρέκλες

Η ένταση συνεχίστηκε όταν δεύτερο άτομο επιχείρησε να συνδράμει στο περιστατικό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 27χρονος πέταξε δύο καρέκλες προς το μέρος του και στη συνέχεια τον χτύπησε, προκαλώντας νέα αναστάτωση στην περιοχή.



Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο τσαντάκι μέσης που έφερε, όπου εντόπισαν 13 ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.