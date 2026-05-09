Σκιάθος: Ανήλικος παρέσυρε τουρίστα με ηλεκτρικό πατίνι και τον εγκατέλειψε

Ένα νέο περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, εντείνοντας τον προβληματισμό για την ασφάλεια πεζών και οδηγών, αλλά και για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους.

Αυτή τη φορά, το περιστατικό σημειώθηκε στη Σκιάθο, όπου ένας ανήλικος φέρεται να παρέσυρε με ηλεκτρικό πατίνι έναν τουρίστα και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026 στον πολυσύχναστο πεζόδρομο της Παπαδιαμάντη, στο κέντρο της Σκιάθου.

Ο ανήλικος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε πεζό άνδρα που κινούνταν στο σημείο.



Από τη σύγκρουση ο πεζός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας του νησιού για την παροχή πρώτων βοηθειών.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει το gegonotanews, πρόκειται για αλλοδαπό τουρίστα που βρίσκεται στη Σκιάθο για διακοπές.



Ο ανήλικος εγκατέλειψε το σημείο

Όπως αναφέρει η αστυνομία, μετά το ατύχημα ο ανήλικος εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να παραμείνει για να βοηθήσει τον τραυματία ή να ενημερώσει τις Αρχές.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.



Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

