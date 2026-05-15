Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 17χρονο που μετέφερε δυο παράνομους μετανάστες πάνω σε... πατίνι

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ στη Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης σε έναν 17χρονο αλλοδαπό ο οποίος εντοπίστηκε να κυκλοφορεί πάνω σε πατίνι μεταφέροντας παράνομα μετανάστες.

Ο νεαρός, υπήκοος Αιγύπτου, εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου να μεταφέρει με ηλεκτρικό πατίνι δύο ανθρώπους από το Νεπάλ και το Πακιστάν. Όταν οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, συνεχίζοντας την πορεία του, πετώντας στο οδόστρωμα ένα αναδιπλούμενο στιλέτο. Χάρη στη συντονισμένη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, γρήγορα ο οδηγός του ηλεκτρικού δικύκλου ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο παραπάνω άνδρες είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τον Έβρο, τα προηγούμενα 24ωρα, ενώ διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος συλληφθείς φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά τους σε άλλο κατάλυμα χωρίς όμως το ανάλογο αποτέλεσμα.

«Σαφάρι» της Τροχαίας για παραβάσεις

Σύμφωνα με ενημέρωση, το τελευταίο 24ωρο, βεβαιώθηκαν συνολικά 1.073 παραβάσεις στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διευκόλυνση και προστασία των χρηστών του οδικού δικτύου, την τήρηση του ΚΟΚ και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Από τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, 312 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 166 παραβάσεις φορτηγών, 39 μη χρήση κράνους από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, ενώ οι υπόλοιπες 556 αφορούσαν διάφορες παραβάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ