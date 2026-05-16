Ελλάδα Χαλκιδική Ηλεκτρικό Πατίνι ΕΚΑΒ Local News

Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι: Τραυματίστηκε 12χρονος μπροστά στα μάτια των γονιών του

Το περιστατικό καταγράφηκε στην Χαλκιδική με τον ανήλικο να διακομίζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Ηλεκτρικό πατίνι/φωτό αρχείου eurokinissi
Ηλεκτρικό πατίνι/φωτό αρχείου eurokinissi
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Χαλκιδική, επιτείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη σήμερα νωρίς το μεσημέρι στον Νέο Μαρμαρά, γύρω στις 13:30, όταν ένας 12χρονος, υπήκοος Αλβανίας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε και τραυματίστηκε.

Από την πτώση του στο οδόστρωμα ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως μπροστά στο περιστατικό της πτώσης βρίσκονταν και οι γονείς του παιδιού.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Χαλκιδική Ηλεκτρικό Πατίνι ΕΚΑΒ Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader