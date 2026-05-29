Παιανία: Στην εντατική 12χρονος μετά από σοβαρό ατύχημα με πατίνι - «Χαμός στα νοσοκομεία»

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, καθώς ολοένα και περισσότερα παιδιά καταλήγουν τραυματισμένοι στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο (23/5) στην Παιανία, όταν 12χρονος Ρομά οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι χωρίς κράνος, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της περιοχής, ενώ παράλληλα μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος παραβίαζε διαδοχικά σήματα STOP χωρίς να ελέγχει την κυκλοφορία, μέχρι που σε διασταύρωση παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στην Εντατική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», με την κατάσταση της υγείας του, ευτυχώς, να μην εμπνέει πλέον ανησυχία.

Την ίδια ώρα, οι γιατροί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς οι προσελεύσεις ανηλίκων με τραυματισμούς από πατίνια συνεχίζονται με αυξητικό ρυθμό. Μόνο μέσα στον Μάιο, περισσότερα από 80 παιδιά ηλικίας έως 16 ετών χρειάστηκε να μεταφερθούν στα παιδιατρικά νοσοκομεία λόγω ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος:

«Συνεχίζονται οι προσελεύσεις στα παιδιατρικά νοσοκομεία και μάλιστα με αυξητικό ρυθμό ανηλίκων με τραυματισμούς από πατίνια. Κανένας περιορισμός μετά μάλιστα το θόρυβο που ξέσπασε από τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Ξεχάστηκαν όλα.

Το Σάββατο στη Παιανία 12χρονος ρομά οδηγούσε πατίνι στους δρόμους, χωρίς κράνος, με μεγάλη ταχύτητα, μίλαγε στο κινητό και πέρναγε τα στοπ στο δρόμο χωρίς έλεγχο. Σε μια διασταύρωση που παραβίασε το στοπ μιλώντας στο κινητό τον παρέσυρε αυτοκίνητο και κατέληξε στην εντατική του ΑΓΙΑΣ Σοφίας.

Ευτυχώς είναι καλά.

Συνεχίζει να γίνεται χαμός στα νοσοκομεία με τις προσελεύσεις τραυματισμένων ανηλίκων από πατίνια.

Τον Μάιο ξεπεράσαμε τα 80 ανήλικα παιδιά που προσήλθαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία με τραυματισμούς από πατίνια. Ηλικίας έως 16 ετών

Ταυτόχρονα στα γενικά νοσοκομεία έχουμε επίσης αυξημένη προσέλευση τραυματιών ενηλίκων από πατίνια.

Το 80% εξ αυτών δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Δεν φοράνε κράνος.

Ανήλικοι και ενήλικοι οδηγοί πατινιών τρέχουν με μεγαλύτερες ταχύτητες από τις μηχανές, δεν φοράνε κράνος, δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Καμία οδηγική συμπεριφορά.

Που είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο απαγόρευσης οδήγησης πατινιών από ανηλίκους και από τους ενήλικες θα έλεγα;»