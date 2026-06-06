Τρία παιδιά ηλικίας 6, 7 και 9 τραυματίστηκαν σε τροχαίο, στη Χαλκιδική

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χαλκιδική, στη διασταύρωση Πλανών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία παιδιά ηλικίας 6, 7 και 9 ετών.



Το περιστατικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Halkidikinews.gr, συνέβη όταν το αυτοκίνητο ενός 73χρονου, υπήκοου Ρωσίας, στο οποίο επέβαινε ο 7χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που οδηγούσε ένας 42χρονος, το οποίο με τη σειρά του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 44χρονη, στο οποίο επέβαιναν ο 6χρονος και ο 9χρονος.

Φωτ. Halkidikinew.gr

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.