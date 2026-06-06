Τρία παιδιά ηλικίας 6, 7 και 9 τραυματίστηκαν σε τροχαίο, στη Χαλκιδική
Το ατύχημα προέκυψε από την πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων σε διασταύρωση.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χαλκιδική, στη διασταύρωση Πλανών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία παιδιά ηλικίας 6, 7 και 9 ετών.
Το περιστατικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Halkidikinews.gr, συνέβη όταν το αυτοκίνητο ενός 73χρονου, υπήκοου Ρωσίας, στο οποίο επέβαινε ο 7χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που οδηγούσε ένας 42χρονος, το οποίο με τη σειρά του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 44χρονη, στο οποίο επέβαιναν ο 6χρονος και ο 9χρονος.
Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.