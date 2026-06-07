Χαλκιδική: Νεκρός 44χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στην Εθνική Οδό

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Ένα ακόμα τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Χαλκιδική, περίπου στις 20:00, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, στο ύψος του κόμβου της Γαλάτιστας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 44χρονος εξετράπη της πορείας της, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και προσέκρουσε σε στηθαίο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.