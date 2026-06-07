Ελλάδα Χαλκιδική Τροχαίο

Χαλκιδική: Νεκρός 44χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στην Εθνική Οδό

Τη ζωή του έχασε 44χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

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Ένα ακόμα τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Χαλκιδική, περίπου στις 20:00, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, στο ύψος του κόμβου της Γαλάτιστας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 44χρονος εξετράπη της πορείας της, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και προσέκρουσε σε στηθαίο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

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