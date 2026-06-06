Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη στο Ωραιόκαστρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη γυναίκα.
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 06:30 το πρωί στην οδό Κομνηνών 73, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη γυναίκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η νεαρή επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, όταν διερχόμενο λεωφορείο την χτύπησε και την τραυμάτισε.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 24χρονη και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει προανάκριση το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.