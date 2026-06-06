Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε συμμορία ναρκωτικών - 4 συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης

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Στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 22, 23 και 29 ετών και μίας 24χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών.

Σε βάρος τους, καθώς και ακόμη μίας 26χρονης ημεδαπής, σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την προανάκριση, η 26χρονη προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από δύο εκ των συλληφθέντων, τόσο για προσωπική χρήση όσο και για περαιτέρω διακίνηση.

Οι αρχές εξετάζουν τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στο κύκλωμα.

Σε συντονισμένη επιχείρηση τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/6), πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες σε Τούμπα, Νεοχωρούδα και Δενδροπόταμο, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη σε δύο συσκευασίες

1.834,85 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

2.260 ευρώ

Ζυγαριές ακριβείας και τρίφτης

Δύο πτυσσόμενα γκλοπ και ένα μαχαίρι

Δύο κινητά τηλέφωνα

Δύο κάμερες ασφαλείας

ΙΧ όχημα ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα των αρχών για το εύρος της δράσης του κυκλώματος συνεχίζεται.