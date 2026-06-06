Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε συμμορία ναρκωτικών - 4 συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης
Σε σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.
Στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 22, 23 και 29 ετών και μίας 24χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών.
Σε βάρος τους, καθώς και ακόμη μίας 26χρονης ημεδαπής, σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και προσωπικών δεδομένων.
Σύμφωνα με την προανάκριση, η 26χρονη προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από δύο εκ των συλληφθέντων, τόσο για προσωπική χρήση όσο και για περαιτέρω διακίνηση.
Οι αρχές εξετάζουν τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στο κύκλωμα.
Σε συντονισμένη επιχείρηση τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/6), πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες σε Τούμπα, Νεοχωρούδα και Δενδροπόταμο, παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- Κοκαΐνη σε δύο συσκευασίες
- 1.834,85 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
- 2.260 ευρώ
- Ζυγαριές ακριβείας και τρίφτης
- Δύο πτυσσόμενα γκλοπ και ένα μαχαίρι
- Δύο κινητά τηλέφωνα
- Δύο κάμερες ασφαλείας
- ΙΧ όχημα ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα των αρχών για το εύρος της δράσης του κυκλώματος συνεχίζεται.