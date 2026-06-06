Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που το λεωφορείο παρασύρει την 24χρονη στο Ωραιόκαστρο

Βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης της 24χρονης από αστικό λεωφορείο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Στο οπτικό υλικό, που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, φαίνεται η νεαρή γυναίκα να βγαίνει στην οδό Κομνηνών, έξω από γνωστό κατάστημα εστίασης, και να παρασύρεται από τη δεξιά πλευρά διερχόμενου λεωφορείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:20 το πρωί, με περαστικούς και πολίτες που αντιλήφθηκαν το συμβάν να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Η ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 06:25 , νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών , στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο - Ν.Σ.Σ., με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση "Έκκλησία", η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε απο τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, επ αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς, βιαστικές ενέργειες, μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.

Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης.