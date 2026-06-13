Λεωφορείο προσέκρουσε σε κολώνα στα Άνω Λιόσια - Τρεις τραυματίες

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Τροχαίο ατύχημα με αστικό λεωφορείο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στα Άνω Λιόσια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το λεωφορείο κινούνταν στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.