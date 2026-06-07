Χαλκιδική: Λαχτάρα για 15 επιβάτες λεωφορείου των ΚΤΕΛ που άρπαξε φωτιά

Συναγερμός σήμανε κοντά στον Πολύγυρο Θεσσαλονίκης όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, στο οποίο επέβαιναν 15 άτομα.



Το περιστατικό έγινε αντιληπτό άμεσα από τον οδηγό, ο οποίος είδε καπνούς να βγαίνουν από τη μηχανή.



Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής



Σύμφωνα με το halkidikinews, η πυρκαγιά επεκτάθηκε στον κινητήρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πίσω τμήμα του λεωφορείου.



Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική, η οποία και έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.



Οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους προς τον Πολύγυρο με άλλο λεωφορείο που διατέθηκε από το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.



Τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς διερευνώνται.