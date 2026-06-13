Άνω Λιόσια: Η στιγμή που το λεωφορείο πέφτει πάνω στην κολώνα - Το βίντεο της πρόσκρουσης

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Τη στιγμή που αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτρισμού στα Άνω Λιόσια κατέγραψε κάμερα από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος, που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας καταστήματος φαίνεται το λεωφορείο να κινείται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, να πέφτει πάνω στην κολώνα, με την πρόσκρουση να προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες του λεωφορείου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Δεύτερο βίντεο δείχνει τις σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν μετά την πρόσκρουση.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.