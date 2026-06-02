Χαλκιδική: Εισαγγελική παρέμβαση για τον «μπαζότοπο» δίπλα στη γέφυρα Ποτίδαιας

Εισαγγελική παρέμβαση σημειώθηκε για τον «μπαζότοπο» που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδαιας στη Χαλκιδική, σε κοντινή απόσταση από πευκόφυτη περιοχή, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Με εντολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρήγγειλε τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, όπως παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και άλλες σχετικές παρατυπίες.

Στο «κάδρο» οι ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής εντολής, καλούνται σε πρώτη φάση να καταθέσουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιοι φέρουν την ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η τουριστική περίοδος βρίσκεται προ των πυλών και η περιοχή αναμένεται να δεχθεί χιλιάδες επισκέπτες.

Αφορμή για την κινητοποίηση των Αρχών αποτέλεσαν δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ που κάνουν λόγο για έναν «ανεξέλεγκτο μπαζότοπο», όπου έχουν συσσωρευτεί μπάζα, ογκώδη απορρίμματα, σπασμένα γυαλιά και εύφλεκτα υλικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα υφίσταται εδώ και περίπου δύο χρόνια και επιδεινώνεται διαρκώς, εκφράζοντας φόβους για σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες.