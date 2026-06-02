Ελλάδα Αργολίδα ΑΤΜ Εκρηκτικός Μηχανισμός Αστυνομία Local News

Αργολίδα: Ανατίναξαν ΑΤΜ αλλά έφυγαν με... άδεια χέρια

Οι δράστες προσέγγισαν το ΑΤΜ και προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές το μηχάνημα, αλλά και ο περιβάλλοντας χώρος.

Μαρία Κατρινάκη
Μαρία Κατρινάκη

Με άδεια χέρια έφυγαν τελικά οι δράστες που ανατίναξαν ΑΤΜ σε χωριό του Άργους τα ξημερώματα της Τρίτης 2 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο agrolikeseidhseis, το περιστατικό σημειώθηκε στα Φίχτια Άργους, σε κεντρικό σημείο του χωριού περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι δράστες προχώρησαν σε ανατίναξη μηχανήματος αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) προκειμένου να αφαιρέσουν τα χρήματα την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026.

Οι δράστες προσέγγισαν το ΑΤΜ και προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές το μηχάνημα, αλλά και ο περιβάλλοντας χώρος. Παρά την έκρηξη , οι δράστες δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από το μηχάνημα και εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής ξύπνησαν έντρομοι από τον εκκωφαντικό θόρυβο της έκρηξης και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή για τη διενέργεια ερευνών.

Η Αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, ερευνάται ο τρόπος δράσης τους και το ενδεχόμενο να σχετίζονται με παρόμοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν σε άλλες περιοχές της χώρας.

