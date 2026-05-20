Πόρτο Ράφτη: «Ξήλωσαν» ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ με φορτηγάκι, πήραν τα λεφτά και έφυγαν

Κλοπή σε ΑΤΜ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 20/5 στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε φορτηγάκι ξήλωσαν μηχάνημα έξω από σούπερ μάρκετ και έφυγαν με χρήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:50, σε σημείο της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες προσέκρουσαν με το όχημά τους στο ΑΤΜ, καταφέρνοντας να το παραβιάσουν και να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα, χωρίς να χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά.

Αμέσως μετά την πράξη τους, οι άγνωστοι εγκατέλειψαν το σημείο με το φορτηγάκι, το οποίο και άφησαν πίσω τους, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.