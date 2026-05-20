Ελλάδα Κλοπές Ληστεία Πόρτο Ράφτη Αστυνομία ΑΤΜ

Πόρτο Ράφτη: «Ξήλωσαν» ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ με φορτηγάκι, πήραν τα λεφτά και έφυγαν

Οι δράστες προσέκρουσαν με το όχημά τους στο ΑΤΜ, καταφέρνοντας να το παραβιάσουν και να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

πηγή: Glomex
πηγή: Glomex
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Κλοπή σε ΑΤΜ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 20/5 στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε φορτηγάκι ξήλωσαν μηχάνημα έξω από σούπερ μάρκετ και έφυγαν με χρήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:50, σε σημείο της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες προσέκρουσαν με το όχημά τους στο ΑΤΜ, καταφέρνοντας να το παραβιάσουν και να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα, χωρίς να χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά.

Αμέσως μετά την πράξη τους, οι άγνωστοι εγκατέλειψαν το σημείο με το φορτηγάκι, το οποίο και άφησαν πίσω τους, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κλοπές Ληστεία Πόρτο Ράφτη Αστυνομία ΑΤΜ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader