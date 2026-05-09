Άγνωστοι ανατίναξαν ATM στα Οινόφυτα και έφυγαν με λεία 100.000 ευρώ

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου στα Οινόφυτα, στην Βοιωτία, καθώς άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ.



Σύμφωνα με το lamiareport, ο δυνατός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, το ATM έγινε θρύψαλα και οι δράστες φέρεται να έφυγαν με την κασετίνα με τα χρήματα με το ποσό να προσεγγίζει τα 100.000 ευρώ.



Πίσω τους άφησαν μερικές εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ.



Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που καλείται να εξετάσει κάμερες και μαρτυρίες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δραστών και τις κινήσεις διαφυγής τους.