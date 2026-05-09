Breaking news icon BREAKING
NEWS

Μπλοκαρισμένη η Κηφισίας λόγω... Metallica, με δυσκολία η κυκλοφορία σε Μεσογείων και Αλεξάνδρας

Ελλάδα ΑΤΜ Βοιωτία Σούπερ Μάρκετ Local News

Άγνωστοι ανατίναξαν ATM στα Οινόφυτα και έφυγαν με λεία 100.000 ευρώ

Οι δράστες άφησαν πίσω τους καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ - Τις κάμερες εξετάζουν οι αστυνομικοί.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου στα Οινόφυτα, στην Βοιωτία, καθώς άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με το lamiareport, ο δυνατός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, το ATM έγινε θρύψαλα και οι δράστες φέρεται να έφυγαν με την κασετίνα με τα χρήματα με το ποσό να προσεγγίζει τα 100.000 ευρώ.

Πίσω τους άφησαν μερικές εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που καλείται να εξετάσει κάμερες και μαρτυρίες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δραστών και τις κινήσεις διαφυγής τους.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα ΑΤΜ Βοιωτία Σούπερ Μάρκετ Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader