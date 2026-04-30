Φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας βαμβακιού στην Βοιωτία

Συναγερμός σήμανες στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Βοιωτίας μετά από φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (30/4) σε εκκοκκιστήριο βάμβακος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονάδα που βρίσκεται στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Ευτυχώς, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου.

