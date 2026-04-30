Ίλιον: Φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών - Επεκτάθηκε σε διαμερίσματα
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικό κατάστημα στο Ίλιον Αττικής, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί στο σημείο και αναφορές για εκρήξεις.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (30/4) στο Ίλιον Αττικής, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εμπορικό κατάστημα.
Η φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν άμεσα και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Η φωτιά εξαπλώθηκε και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας στα οποία διέμεναν και οι ιδιοκτήτες του καταστήματος με τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και κάηκαν ολοσχερώς.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κατάστημα καίγεται ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στο εσωτερικό του χώρου.
Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις από το σημείο της πυρκαγιάς, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Φωτογραφίες, βίντεο: Γιάννης Κέμμος