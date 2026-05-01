Ίλιον: Βραχυκύκλωμα πίσω από τη φωτιά - «Αν γινόταν νύχτα δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός»

Σε βραχυκύκλωμα σε καλωδιώσεις με ρεύμα φαίνεται να αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο στο Ίλιον.

Στο σημείο έσπευσαν πραγματογνώμονας και ηλεκτρολόγος μηχανικός προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια, ενώ – με βάση τις ίδιες πληροφορίες – αποκλείεται το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (30/4) στο Ίλιον Αττικής, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εμπορικό κατάστημα. Η φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν άμεσα και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4), σε αποθήκη ανταλλακτικών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, η οποία στέγαζε κατοικίες στους επάνω ορόφους και επιχείρηση στο ισόγειο.

Οι ένοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ολική καταστροφή, καθώς οι περιουσίες τους έγιναν στάχτη μέσα σε λίγη ώρα.

«Αν ήταν νύχτα δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων, που περιγράφουν τις δραματικές στιγμές της φωτιάς.

Ένοικος του κτιρίου ανέφερε:

«Ήταν η γυναίκα με τα παιδιά μου σπίτι, είδαν μια μικρή φωτιά από μέσα και πανικοβλήθηκαν. Άρχισαν να σκάνε πράγματα και ευτυχώς βγήκαν έξω. Δεν έμεινε τίποτα, χάθηκαν όλες οι αναμνήσεις».

Άλλοι κάτοικοι τόνισαν ότι αν το περιστατικό είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τραγικές, καθώς «δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός».

Μαρτυρία ιδιοκτήτη: «Τεράστια καταστροφή»

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έκανε λόγο για μια πολύ μεγάλη απώλεια, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργούσε από το 1989 και αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας της οικογένειάς του.

Όπως είπε, στο κτίριο διέμεναν πέντε οικογένειες στους επάνω ορόφους, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να δούμε από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια της πυρκαγιάς

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα και να αναμένουν το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ωστόσο, συγκλίνουν στο σενάριο τεχνικής βλάβης, με βασικό ενδεχόμενο το βραχυκύκλωμα.