Ίλιον: Είχαν απαγάγει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης που κάηκε- Η οικογένεια έδωσε λύτρα 800.000 ευρώ

Αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στο Ίλιον, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά την Πέμπτη 30 Απριλίου, η οποία κατέστρεψε ολοκληρωτικά την πολυκατοικία. Όπως έγινε γνωστό, ο επιχειρηματίας είχε απαχθεί στο παρελθόν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην αποθήκη ανταλλακτικών στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης και εξαπλώθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας όλα τα διαμερίσματα του κτιρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, ο ιδιοκτήτης της αποθήκης είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021. Η οικογένειά του, μάλιστα, είχε καταβάλει 800.000 ευρώ στους δράστες για την απελευθέρωσή του.

Ειδικότερα, ο επιχειρηματίας είχε πέσει θύμα απαγωγής στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ενώ η υπόθεση είχε απασχολήσει για μέρες τα μέσα ενημέρωσης.

Οι απαγωγείς είχαν κρατήσει το θύμα για 66 ημέρες μέχρι να τον απελευθερώσουν στις 4 Μαρτίου 2022 αφού πρώτα πήραν ως λύτρα 800.000 ευρώ από την οικογένεια του επιχειρηματία.

Μετά από ημέρες η Αστυνομία είχε εξιχνιάσει την υπόθεση και είχε συλλάβει τρία άτομα ενώ είχαν βρεθεί και περίπου 300.000 ευρώ από τα λύτρα που είχαν πάρει οι δράστες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να συνδέει επίσημα την απαγωγή με τη χθεσινή φωτιά, ωστόσο το περιστατικό θεωρείται σημαντικό για την πορεία των ερευνών.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι ακούστηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις, πιθανότατα λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο χώρο και συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.