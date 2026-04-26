Φωτιά σε ΙΧ κοντά στο ΣΕΦ - Διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Απριλίου φωτιά που ξέσπασε σε ΙΧ αυτοκίνητο, εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα, στην έξοδο της οδού Καραολή Δημητρίου προς την Εθνάρχου Μακαρίου, κοντά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά.

Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα η αστυνομία να διακόψει την κυκλοφορία στο σημείο.

Στο σημείο σπεύδουν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.