Τραγωδία στην Κηφισιά: 85χρονη ΑμεΑ εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ και έχασε τη ζωή της
Στο σημείο έσπευσαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα.
Τραγικό θάνατο βρήκε μια 85χρονη γυναίκα σε πολυκατοικία της Κηφισιάς το απόγευμα της Πέμπτης 7 Μαΐου όταν εγκλωβίστηκε σε θάλαμο ανελκυστήρα. Η 85χρονη γυναίκα, η οποία ήταν άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ), έχασε την ζωή της σε δυστύχημα σε σπίτι στην οδό Φοίβου στην Κηφισιά.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 όταν η ηλικιωμένη, η όποια ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εγκλωβίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μεταξύ του θαλάμου του ασανσέρ και της πόρτας.
Η 85χρονη ανασύρθηκε νεκρή από το ασανσέρ μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές.