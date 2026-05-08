Θρίλερ στον Δομοκό: Νεκρός 75χρονος μέσα σε ΙΧ που τυλίχθηκε στις φλόγες
Σορός εντοπίστηκε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή του Δομοκού στη Φθιώτιδα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η σορός βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Lamianow.gr, προηγήθηκε έκρηξη, η οποία έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής που ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική.
Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν σορό στο πίσω κάθισμα του οχήματος, η οποία ανήκει σε Έλληνα 75 ετών.
Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν αποκαΐδια από τραπεζικά βιβλιάρια και χρήματα, στοιχεία που εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του περιστατικού.
Προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.