Θρίλερ στον Δομοκό: Νεκρός 75χρονος μέσα σε ΙΧ που τυλίχθηκε στις φλόγες

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Φθιώτιδα, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Δομοκού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η σορός βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Lamianow.gr, προηγήθηκε έκρηξη, η οποία έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής που ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική.

Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν σορό στο πίσω κάθισμα του οχήματος, η οποία ανήκει σε Έλληνα 75 ετών.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν αποκαΐδια από τραπεζικά βιβλιάρια και χρήματα, στοιχεία που εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του περιστατικού.

Προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.