Η Foton με σύγχρονες και δυναμικές προτάσεις στη Διεθνή Έκθεση Πολιτικής Προστασίας InterAigis

Σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα αντίδρασης και η τεχνολογία καθορίζουν την έκβαση κάθε συμβάντος, η Foton παρουσίασε λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Foton e-Aumark ELE4: Το πρώτο ηλεκτρικό πυροσβεστικό όχημα

Στο επίκεντρο βρέθηκε η αποκάλυψη του πρώτου ηλεκτρικού πυροσβεστικού οχήματος που εμφανίζεται στη χώρα μας, βαμμένο στα χρώματα της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για μια πρόταση που συνδυάζει υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα , μηδενικούς ρύπους, και αθόρυβη λειτουργία, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση στον πιο απαιτητικό τομέα: την άμεση επέμβαση σε κρίσιμες καταστάσεις. Το συγκεκριμένο όχημα σχεδιάστηκε για να επιχειρεί αποτελεσματικά ακόμη και σε δύσβατες περιοχές, εκεί όπου η ευελιξία και η ακρίβεια κάνουν τη διαφορά.

Το ηλεκτρικό πυροσβεστικό όχημα της Foton βασίζεται σε σύγχρονη ηλεκτρική πλατφόρμα με ισχύ που φτάνει περίπου τους 150 kW (περίπου 204 ίπποι) και άμεση ροπή που ξεπερνά τα 1.000 Nm, εξασφαλίζοντας ταχύτατη επιτάχυνση ακόμη και υπό φορτίο. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα της τάξης των 100-120 kWh, προσφέροντας επιχειρησιακή αυτονομία έως και 270-300 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες, ενώ υποστηρίζει ταχεία φόρτιση (DC) με δυνατότητα φόρτισης σε περίπου 60-70 λεπτά στο 80% της χωρητικότητας.

Το σύστημα πυρόσβεσης διαθέτει ηλεκτροκίνητη αντλία υψηλής πίεσης με παροχή που ξεπερνά τα 1.500 λίτρα ανά λεπτό, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση χωρίς απώλειες ισχύος, ενώ προσφέρει δυνατότητα κατάσβεσης έως και τον 7ο όροφο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τον αστικό ιστό και τις πυκνοδομημένες περιοχές.

Παράλληλα, η χαμηλή στάθμη θορύβου και οι μειωμένοι κραδασμοί βελτιώνουν σημαντικά τις συνθήκες εργασίας του πληρώματος, ενώ η απουσία θερμικού κινητήρα μειώνει το κόστος συντήρησης έως και 40% σε σχέση με ένα συμβατικό πυροσβεστικό όχημα.

Foton Thunland G7 - GR GENESIS: Ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας αντιμετώπισης πυρκαγιών

Παράλληλα, για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το ειδικά διαμορφωμένο Foton Thunland G7, για κατασβέσεις και άμεσες επεμβάσεις. Ένα σκληροτράχηλο pick-up που μετατρέπεται σε εργαλείο πρώτης γραμμής, καλύπτοντας το κρίσιμο χρονικό κενό πριν την άφιξη των βαρέων οχημάτων και των εναέριων μέσων. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: άμεση αντίδραση στα πρώτα λεπτά της φωτιάς, όταν η εξέλιξή της μπορεί ακόμη να ελεγχθεί.

Το Foton Thunland G7 -και στην ειδική του έκδοση για πυρόσβεση- βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας με σύστημα τετρακίνησης και κινητήρα diesel 2.0 λίτρων που αποδίδει 163 ίππους και 390 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας υψηλή ελκτική ικανότητα και σταθερότητα σε δύσβατο έδαφος. Διαθέτει αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 750 με 800 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες, στοιχείο κρίσιμο για επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η διαμόρφωση πυρόσβεσης περιλαμβάνει δεξαμενή νερού 800 λίτρων και ανεξάρτητο σύστημα άντλησης με κινητήρα 13 ίππων, ικανό για ρίψη νερού έως 100 μέτρα, με δυνατότητα άντλησης από βάθος έως 5 μέτρα.

Το σύστημα λειτουργεί σε δύο επίπεδα πίεσης, με την άνω αντλία να αποδίδει έως 16 bar για κάλυψη επιφάνειας και την κάτω να φτάνει έως 120 bar για στοχευμένες επεμβάσεις υψηλής πίεσης, καθιστώντας το όχημα ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα πρώτα κρίσιμα λεπτά μιας πυρκαγιάς.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα άμεσης επέμβασης που μπορεί να κινηθεί γρήγορα και ευέλικτα. Σε στενούς δρόμους, σε δασικές εκτάσεις, σε απομακρυσμένες περιοχές, το Thunland G7 λειτουργεί ως ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας αντιμετώπισης.