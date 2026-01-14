Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ οχήματος με φορτηγό στη Βοιωτία - Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης (13/1) στην Επαρχιακή Οδό Θηβών - Λιβαδειάς, στα Βάγια Βοιωτίας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 40χρονου οδηγού του οχήματος, το οποίο κινούταν με κατεύθυνση προς Θήβα. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι πρόκειται για παλαιό και στενό δρόμο, με ελλιπή φωτισμό, ο οποίος χρησιμοποιείται εσχάτως σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό λόγω των αγροτικών μπλόκων στην περιοχή.

Flash.gr

Ο 41χρονος οδηγός του φορτηγού έχει συλληφθεί από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λιβαδειάς, που ανέλαβαν την προανάκριση, ενώ έγινε και αιμοληψία προκειμένου να ελεγχθεί για αλκοόλ ή άλλες ουσίες.