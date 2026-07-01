Θεσσαλονίκη: Εξερράγησαν γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ - Στο νοσοκομείο 5 άτομα

Στόχος συντονισμένης επίθεσης με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης 1 Ιουλίου κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πυλαίας.

Ειδικότερα, περί τις 4:00-4:30 τα ξημερώματα, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, καθώς και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Οι αυτοσχέδιοι μηχανισμοί εξερράγησαν, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι της κ Νέστορα κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πυλωτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέντε ένοικοι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Ένας εξ αυτών υπέστη εγκαύματα, ενώ άλλοι τρεις παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου φωτιά εκδηλώθηκε σε Ι.Χ. που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Μετά τα περιστατικά, οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης και διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.