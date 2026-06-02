Εργατικό δυστύχημα στα Χανιά: Νεκρός 70χρονος άνδρας που έπεσε από ύψος πέντε μέτρων

Τραγικό τέλος είχε εργατικό ατύχημα στα Χανιά, καθώς ο 70χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από ύψος υπέκυψε στα τραύματά του.

Γιάννης Τσούρτης

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στους Αγίους Αποστόλους Χανίων, όταν ένας 70χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες σε κατάστημα της περιοχής, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από ύψος περίπου 5 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον 70χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Ο άτυχος άνδρας υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε το πρωί της Τρίτης.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

