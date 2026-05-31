Στη φυλακή ο λογιστής από το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: 48 ώρες κράτησαν οι απολογίες

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας από τους 22 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, με τη σύμφωνα γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Φωτό αρχείου: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Πρόκειται για τον ένα εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις.

Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, με τις Αρχές να επιβάλλουν στους περισσότερους περιοριστικούς όρους, όπως εγγύηση 10.000 ευρώ.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (31/5), μετά από δύο μέρες μαραθώνιων απολογιών.