Κρήτη: Νέο εύρημα που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραύλου ξεβράστηκε σε παραλία του Λασιθίου

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη.



Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου Ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό το εξάρτημα αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο.

Και σε αυτή την περίπτωση Λιμενικό και Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού και θα το απομακρύνει. Δεν δημιουργήθηκε πανικός και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε λουόμενο. Αναμένεται αργότερα σήμερα να απομακρυνθεί.