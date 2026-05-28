Θρίλερ στα Χανιά: Άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος στην καρδιά μέσα στο σπίτι του - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (27/5) στα Χανιά, όταν ένας 30χρονος άνδρας εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, στο Κολυμπάρι, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές και στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, ο άνδρας έφερε βαρύ τραύμα στον θώρακα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση από τους θωρακοχειρουργούς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το χτύπημα φέρεται να έπληξε την περιοχή της καρδιάς, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Πλέον, ο 30χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την αιματηρή υπόθεση, επιχειρώντας να εξακριβώσουν κάτω από ποιες συνθήκες τραυματίστηκε ο άνδρας μέσα στην οικία του.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση του ίδιου του τραυματία, η οποία αναμένεται να ληφθεί μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Αναφέρεται μάλιστα πως η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε προσαγωγές υπόπτων στο πλαίσιο της έρευνας.