Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Άντρας βρέθηκε μαχαιρωμένος - Δίνει μάχη για τη ζωή του

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ένας άνδρας εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στην οδό Ολύμπου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι προηγήθηκε σοβαρό επεισόδιο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Υπήρξαν φόβοι αρχικά ότι ο άνδρας έχασε τη ζωή του, ωστόσο έπειτα από προσπάθειες των γιατρών ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».