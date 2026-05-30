Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 67χρονος που χτυπήθηκε βάναυσα από τον πρώην γαμπρό του

Το θύμα νοσηλευόταν διασωληνωμένο. Για δολοφονία αναμένεται να κατηγορηθεί ο 37χρονος φερόμενος δράστης που συνελήφθη.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί του Σαββάτου (30/5) ο 67χρονος που νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τον πρώην γαμπρό του σε διαμέρισμα στον Εύοσμο.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το voria.gr, ο άτυχος άνδρας έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρά το γεγονός ότι είχε διασωληνωθεί άμεσα στη ΜΕΘ, τα τραύματά του ήταν πολύ βαριά και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα περίπου στις 6 το πρωί.

Οι Αρχές ήδη έχουν προσαγάγει έναν 37χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι πρώην γαμπρός του ενώ -κατά τις ίδιες πληροφορίες- οι δύο άνδρες ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Μετά τον θάνατο του 67χρονου, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου αναβαθμίστηκε και αφορά πλέον το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

