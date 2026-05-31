Λασίθι: Εκτός κινδύνου 11χρονος που έπεσε σε γκρεμό έξι μέτρων

Συναγερμός σήμανε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, στην Κρήτη, όταν ένα παιδί 11 ετών έπεσε σε γκρεμό έξι μέτρων.



Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και τώρα σύμφωνα με πληροφορίες από τον τοπικό Τύπο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκε για προληπτική παρακολούθηση στην Παιδοχειρουργική Κλινική.



Το ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία μεταφορά του 11χρονου και στην άμεση ενεργοποίηση του ιατρικού προσωπικού, αναφέρει η ιστοσελίδα neakriti.gr.



Παρότι το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου δεν εφημέρευε τη συγκεκριμένη ώρα και ο ακτινολόγος απουσίαζε, υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Ο γιατρός, όπως συνηθίζεται και σε άλλες περιπτώσεις, έσπευσε στο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να πραγματοποιηθεί η αναγκαία αξονική τομογραφία, μέσω της οποίας διαπιστώθηκαν τα τραύματα που είχε υποστεί ο ανήλικος από την πτώση.



Σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ κρίθηκε αναγκαίο να παραμείνει νοσηλευόμενο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.