Λασίθι: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα - Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα την Πέμπτη 12 Μαρτίου, σε περιοχή του Λασιθίου.

Πιο συγκεκριμένα, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος αλλοδαπός με συνεπιβάτη έναν 23χρονο άνδρα πακιστανικής υπηκοότητας και κινούνταν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μακρύ Γιαλού - Γούδουρα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε πάνω σε φορτηγό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 23χρονου ενώ τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο 26χρονος οδηγός της μηχανής που στερούταν διπλώματος οδήγησης.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του φορτηγού, όπως και του 26χρονου οδηγού της μηχανής, που νοσηλεύεται φρουρούμενος.