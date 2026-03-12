Ηράκλειο: Νεκρός 61χρονος οδηγός μοτοσικλέτας - Εξετράπη της πορείας του
Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, με έναν 61χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3).
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 61χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού στην περιοχή Κορακοβούνι, στην οδό Φλαμπουριάρη, όταν -υπό συνθήκες που διερευνώνται- εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο οδόστρωμα.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.