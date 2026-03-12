Ελλάδα Τροχαίο Θάνατοι Μοτοσικλέτα Ηράκλειο Κρήτη Local News

Ηράκλειο: Νεκρός 61χρονος οδηγός μοτοσικλέτας - Εξετράπη της πορείας του

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Φωτό αρχείου: Cretalive.gr
Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, με έναν 61χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 61χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού στην περιοχή Κορακοβούνι, στην οδό Φλαμπουριάρη, όταν -υπό συνθήκες που διερευνώνται- εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

