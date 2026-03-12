Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων, στη Βούλα, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

Το δυστύχημα έγινε όταν ένα Ι.Χ. συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το ταξί, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα οχήματα η 58χρονη οδηγός και ο 24χρονος οδηγός του Ι.Χ.

Ο 24χρονος σύμφωνα με την ΕΛΑΣ παραβίασε κόκκινο και προκάλεσε το τροχαίο. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και επικίνδυνη οδήγηση.

Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την 58χρονη σε βαριά κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύεται.