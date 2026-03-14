Βούλα: Αποκαλύψεις για τον 24χρονο δράστη του θανατηφόρου τροχαίου - «Βρισκόταν σε αμόκ»

Άγνωστες λεπτομέρειες για την ψυχική υγεία του 24χρονου οδηγού και τα ανεκπλήρωτα όνειρα της 58χρονης Ολυμπίας, ήρθαν στο φως σήμερα Σάββατο 14 Μαρτίου μέσα από τις δηλώσεις ανθρώπων του περιβάλλοντος των δύο «πρωταγωνιστών» του θανατηφόρου τροχαίου στη Βούλα.



Ειδικότερα, οι γονείς του νεαρού, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» του MEGA, αποκάλυψαν πως ο γιος τους βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ λόγω βαριάς ψυχικής διαταραχής την ώρα της φονικής σύγκρουσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Την ίδια στιγμή, το φιλικό περιβάλλον της άτυχης γυναίκας περιγράφει πώς μια παραβατική οδηγική συμπεριφορά έκοψε το νήμα της ζωής μιας υποδειγματικής μητέρας και επαγγελματία.

«Εχει επιβαρυνθεί η κατάστασή του

Πάντως, οι γονείς του νεαρού, που κατηγορείται πλέον για κακούργημα, περιέγραψαν με απόγνωση τη μάχη του παιδιού τους με τη διπολική διαταραχή. Μάλιστα, ο πατέρας του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι σε ψυχική κατάσταση φυσιολογική. Όχι τώρα εξαιτίας του ατυχήματος, τώρα έχει επιβαρυνθεί φυσικά, αλλά υπήρχε προηγούμενο. Λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για δύο χρόνια και ήταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση. Διπολική διαταραχή. Ήταν σε κρίση και ήταν αρκετά πιο πριν σε κρίση. Είχε χαθεί δύο ημέρες από το σπίτι, συνέβαιναν παράξενα πράγματα, είχε χάσει το κινητό του δεν είχε επικοινωνία».



Από την πλευρά της, η μητέρα του εξήγησε τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του: «Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι και η αίσθηση, οι τύψεις ότι αν μπορούσαμε, να μην τον είχαμε αφήσει να σταματήσει τη θεραπεία, αλλά τον βλέπαμε να συνεχίζει τις σπουδές του. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτή η ψυχωτική κρίση θα ξέσπαγε έτσι έντονα και τόσο ραγδαία και με τέτοια αποτελέσματα, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μας. Δεν μπορείς να χωνέψεις ότι το παιδί που το βλέπεις να εργάζεται, ταυτόχρονα αυτό δουλεύει μέσα του και σε δύο ημέρες μέσα θα είναι σε κατάσταση τέτοια που θα οδηγεί το αυτοκίνητο και θα λέει: “Πάω με αποστολή τώρα”. Δεν το διανοείσαι».

«Δεν συνεργάζεται, είναι σε κρίση»

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον πατέρα του 24χρονου, ο νεαρός παραμένει σε κατάσταση σύγχυσης και δεν συνεργάζεται με τις Αρχές.



«Μόνο με τον αδελφό του ήταν σε επικοινωνία», ανέφερε ο πατέρας του 24χρονου, προσθέτοντας: «Ο αδελφός του εκείνο το βράδυ τον εντόπισε, έσπευσε να τον συμμαζέψει, κατέβασε τις ασφάλειες ώστε να μην μπορεί να βγει. Τώρα το παιδί δεν συνεργάζεται γιατί είναι ακόμα σε κρίση. Επανήλθε η ιατρική συνταγή, γι’ αυτό κρατείται γιατί αρνείται τον διορισμό συνηγόρου, ούτε ο ίδιος είναι σε θέση να μιλήσει. Αύριο θα πάμε για τρίτη φορά στην ανακρίτρια μήπως δεχθεί τον διορισμό του συνηγόρου για να βγει μία απόφαση, γιατί θα είναι κρατούμενος, αντιμετωπίζει κακούργημα. Κάποιες στιγμές αν πάει κάποιος να τον ζορίσει, εγώ για παράδειγμα, “μην με ακουμπάς δεν σε αναγνωρίζω” και τέτοια πράγματα».

Σχεδίαζε να αλλάξει ζωή



Στην αντίπερα όχθη, οι φίλοι της 58χρονης οδηγού ταξί είναι συντετριμμένοι. Η Ολυμπία, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, σχεδίαζε να αλλάξει ζωή.



Μια στενή της φίλη δήλωσε: «Ήταν ένα κορίτσι το οποίο ήταν πάρα πολύ γλυκό, χαμογελαστό, ουδέποτε δημιουργούσε προβλήματα, ειδικά στο επάγγελμα μας. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι η Ολυμπία μπορεί να είχε ευθύνη στο τροχαίο, ήταν πάντα τυπική στον ΚΟΚ».



Η ίδια πρόσθεσε για την αδικοχαμένη γυναίκα: «Βγήκαμε αληθινοί ότι είχε γίνει παραβίαση κόκκινου από τον έτερο οδηγό και δυστυχώς χάθηκε η ζωή τόσο άδικα. Δυστυχώς, κοπήκαν και τα όνειρά της να είναι κοντά στην κόρη της, να χαρεί με πράγματα μαζί της, όπως και το παιδί αυτήν τη στιγμή στερείται τη μητέρα του».



Μάλιστα, η 58χρονη ετοιμαζόταν να μετακομίσει στη Σουηδία για να βρίσκεται δίπλα στην κόρη της, μια προοπτική που χάθηκε οριστικά μετά τη σύγκρουση στη Βούλα.