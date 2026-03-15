Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες από πλαγιομετωπική σύγκρουση

Δύο αυτοκίνητα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται, στον παράδρομο της Ανθήλης στη Φθιώτιδα, κοντά στον κυκλικό κόμβο «Σερδάρη».



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ilamia από τη σύγκρουση, το όχημα που κατευθυνόταν προς Ανθήλη, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε διπλανό χωράφι. Στο άλλο αυτοκίνητο, που οδηγούσε μια νεαρή γυναίκα με κατεύθυνση προς Λαμία, η οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια.





Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της νεαρής οδηγού με ιδιαίτερη προσοχή. Στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Φωτ.: iLamia.gr

Από το δεύτερο όχημα, ο ηλικιωμένος επιβάτης εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και βρέθηκε τραυματισμένος στο χωράφι. Τόσο εκείνος όσο και ο γιος του, ο οποίος είχε χτυπήσει στο κεφάλι, μεταφέρθηκαν επίσης με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΙΧΕ όχημα, συνεπεία τροχαίου, στη Λαμία και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 15, 2026

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα, ενώ η Τροχαία Λαμίας έχει αναλάβει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.