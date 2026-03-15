Τροχαίο στο Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολόνα πολυκατοικίας - Απο θαύμα σώθηκαν οι επιβάτες

Παραμένει αδιευκρίνιστο το πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη σύγκρουση.

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο και μισή το μεσημέρι της Κυριακής 15 Μαρτίου στο Ναύπλιο, όταν ένα αυτοκίνητο να «καρφώθηκε» σε εξωτερικό χώρο πολυκατοικίας.

INTIME NEWS
Το τροχαίο στο Ναύπλιο έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, όταν ξαφνικά ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δυο αλλοδαποί, «πέταξε» και μπήκε σε εξωτερικό χώρο πολυκατοικίας στην οδό Άργους, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα argolikeseidisiseis.



Από το τροχαίο ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί και οι δύο επιβάτες βγήκαν σώοι από το αμάξι.

ΙΝΤΙΜΕ NEWS 
Το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου διενεργεί έρευνα για το ατύχημα.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader