Συνελήφθη αστυνομικός για εμπλοκή σε θανατηφόρο τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας

Νεκρός ένας 63χρονος οδηγός μηχανής.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συνελήφθη, το μεσημέρι της Παρασκευής 13/03, αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τι συνέβη

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης, 12/03, στο κέντρο της Αθήνας, ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με έτερη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε, μεσημβρινές ώρες σήμερα.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

