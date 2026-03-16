Θρήνος στη Λαμία: Νεκρή η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών μετά το τροχαίο στην είσοδο της πόλης

Τραγική εξέλιξη είχε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/3) στην είσοδο της Λαμίας, στον δρόμο προς Ανθήλη και Ροδίτσα, λίγο μετά τον πρώτο κυκλικό κόμβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow.gr, η 27χρονη οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη μετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά τον απεγκλωβισμό της από την Πυροσβεστική, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Η 27χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών, τα οποία φοιτούν σε δημοτικό και νηπιαγωγείο.

Η είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει στο πένθος τόσο τη Λαμία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια μετά τον γάμο της και την ολοκλήρωση των σπουδών της, όσο και τα Τρίκαλα, τον τόπο καταγωγής της.

Υπενθυμίζεται ότι στο τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, ο οδηγός και ο συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, πατέρας και γιος, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας με ελαφρύτερα τραύματα.

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Τα δύο αυτοκίνητα κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις και συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται, στον παράδρομο της Ανθήλης στη Φθιώτιδα, κοντά στον κυκλικό κόμβο «Σερδάρη», το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου.

Η άτυχη γυναίκα, οδηγός του ενός αυτοκινήτου, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια. Στο άλλο όχημα, που κινούντας προς Ανθήλη, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε διπλανό χωράφι.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της 27χρονης οδηγού. Στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και άφησε δυστυχώς την τελευταία της πνοή.