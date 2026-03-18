Κατέληξε ο οδηγός του ΙΧ στο τροχαίο με σχολικό στη Ζάκυνθο - Είχε γίνει αεροδιακομιδή στα Γιάννενα

Κατέληξε ο οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη σε τροχαίο με λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν μαθητές, στη Ζάκυνθο, το απόγευμα της Τρίτης (17/3).

Ο 53χρονος τραυματίστηκε στο τροχαίο και αρχικά μεταφέρθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί διαπιστώθηκε ότι φέρει φέρει ρήξη αορτής, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο με εξειδικευμένο θωρακοχειρουργό.

Έτσι, τέθηκαν σε κινητοποίηση οι υγειονομικές υπηρεσίες προκειμένου να οργανωθεί επιχείρηση επείγουσας αεροδιακομιδής του άνδρα.

Όπως μετέφερε το epiruspost.gr, οι γιατροί στη Ζάκυνθο κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν μέχρι να φτάσει το αεροσκάφος, ενώ στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων σήμανε συναγερμός ώστε να είναι όλα έτοιμα για την άμεση εισαγωγή του στο χειρουργείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 53χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο Αργασίου - Βασιλικού, στο ύψος του Ξηροκάσελλου στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 53χρονος εξετράπη της πορείας του -πιθανότητα λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος- και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

Εκεί συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 11 άτομα -7 μαθητές, 4 συνοδοί και ο οδηγός. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού του ΙΧ, τον οποίο απεγκλώβισαν μετά από επιχείρηση οι άνδρες της Πυροσβεστικής.

Από την πλευρά του σχολικού λεωφορείου δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, γεγονός που αποδίδεται στην ψυχραιμία και τους αστραπιαίους χειρισμούς του οδηγού του.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση, ο οδηγός «έριξε» το λεωφορείο στο χαντάκι, αποτρέποντας τα χειρότερα για τους ανήλικους επιβάτες. Μάλιστα, λόγω της κλίσης που πήρε το όχημα, οι μαθητές και οι συνοδοί αναγκάστηκαν να βγουν από το παράθυρο της πλευράς του οδηγού, το οποίο χρειάστηκε να σπάσουν.