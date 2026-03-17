Ζάκυνθος: Τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Ξηροκάστελλο Ζακύνθου, μετά το Αργάσι Ζακύνθου, στον δρόμο προς τον Βασιλικό Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του imerazante, επιβατικό Ι.Χ. συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και επτά παιδιά, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του Ι.Χ., ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ αστυνομικοί ρύθμισαν την κυκλοφορία στην περιοχή.

Οι μαθητές που βρίσκονταν στο λεωφορείο δεν τραυματίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο βρέθηκε και ο διοικητής της Τροχαίας, Νεκτάριος Τσώλος, προκειμένου να συμβάλει στη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η υποδειγματική ψυχραιμία που επέδειξε ο οδηγός του λεωφορείου κατά τη διάρκεια του συμβάντος.