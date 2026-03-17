Οινόφυτα: Ανατράπηκε φορτηγό στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας - Προβλήματα στην κυκλοφορία

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται το απόγευμα της Τρίτης 17ης Μαρτίου 2026 στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των Οινοφύτων, στο ρεύμα προς Αθήνα, έπειτα από εκτροπή φορτηγού.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία.



Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τυχόν τραυματισμούς. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.