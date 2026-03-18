Χανιά: Αγροτικό έπεσε σε γκρεμό – Τα δέντρα «έσωσαν» τους επιβάτες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη (18/3) στο χωριό Ασκορδαλός στα Χανιά της Κρήτης όταν αγροτικό όχημα με επιβαίνοντες ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 4-5 μέτρων, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του kriti360.gr, άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανέκοψε την πτώση του πάνω σε δέντρα, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την αποφυγή σοβαρότερων συνεπειών.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα και τη γυναίκα, οι οποίοι, παρά την πτώση, φέρουν μόνο ελαφρά τραύματα και είναι εκτός κινδύνου.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

